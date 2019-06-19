Правительство РФ поручило Минприроды доложить до 1 сентября об отходах Байкальского ЦБК

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российское правительство поручило Минприроды провести выездное совещание на Байкале о ходе ликвидации отходов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и доложить о результатах до 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Минприроды России в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Сохранение озера Байкал" национального проекта "Экология" провести с выездом на место совещание о ходе выполнения мероприятий федерального проекта, включая мероприятия по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО "Байкальский ЦБК", - говорится в поручении правительства по итогам совещания у вице-премьера Алексея Гордеева.

При этом о результатах поручено доложить в правительство до 1 сентября, уточняется в поручении.

БЦБК, закрывшийся осенью 2013 года, за 50 лет работы накопил почти 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе это шлам-лигнин - токсичное вещество, образующееся в процессе производства целлюлозы. Отходы хранятся в специальных картах-накопителях, расположенных на побережье Байкала. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на ликвидацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко позже заявил, что Росгеология может быть заменена на другого подрядчика.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).