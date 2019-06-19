Кузнецова: только 4% выпускников детдомов устроились на работу в 2018 году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Только порядка 4% выпускников детских домов, покинувших сиротские учреждения в прошлом году, устроились на работу. Об этом сообщила в среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"По данным государственной статистической отчетности, в 2018 году из организаций для детей-сирот и учреждений профессионального образования выбыло 4343 человека <…> На работу устроено 185 человек", - сказала она на совещании по совершенствованию законодательства в части постинтернатного сопровождения сирот.

По словам Кузнецовой, если считать всех выпускников сиротских учреждений за последние пять лет, то в постинтернатном сопровождении нуждаются более 33 тыс. выпускников детдомов.

При этом, отметила Кузнецова, из учреждений для сирот ежегодно выбывает от 2 до 3 тыс. детей "по иным причинам", к которым не относятся устройство в семью, устройство на работу или учебу. "Более половины детей у нас выпускаются в никуда и находятся в серой зоне статистики", - подчеркнула детский омбудсмен.

Она добавила, что таких сирот искали в пенитенциарных учреждениях, но это осложняется тем, что статистика ФСИН не учитывает статус сироты в отношении совершеннолетних.