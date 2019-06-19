Международный профсоюз подтвердил снятие ареста в Турции с судна Streamline

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина подтвердила снятие ареста с судна Streamline, пришедшего из Ростова-на-Дону с российским экипажем в Стамбул на ремонт и арестованного в 2018 года.

Ранее технический инспектор труда Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов заявлял, что арест с судна снят, однако ряд СМИ со ссылкой на судовладельца сообщили обратное.

"Арест снят, экипаж отправлен домой", - сказала Ананьина. При этом она подчеркнула, что судно проблемное и, скорее всего, оно будет выставлено на продажу.

В мае шесть членов экипажа вернулись домой, в Ростовскую область. По словам капитана судна Бахмана Багирова, почти год они были "заложниками судебного разбирательства двух турецких хозяйствующих субъектов, претендующих на право владения судном". По его данным, сумма долгов по зарплате перед экипажем превышает 140 тыс. долларов.