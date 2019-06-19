Кирилло-Белозерский музей в Вологодской области передал часть помещений РПЦ

"Все решения согласительной комиссии [по разрешению спорной ситуации между Вологодской епархией и Кирилло-Белозерским музеем-заповедником] у нас воплощаются. Мы уже передали епархии Священнические кельи в Кирилло-Белозерском музее и освободили Казенную палату в Ферапонтовом монастыре. Как только будет решение Росимущества, мы передадим и этот объект. В Кириллове мы предложили альтернативу - Духовное училище, оно должно быть передано в 2021 году, как записано в протоколе: столь длительный срок из-за того, что требуется перевезти в другое помещение расположенный там отдел учета и хранения музея, а также провести проектные и реставрационные работы", - сказал собеседник агентства.

ВОЛОГДА, 19 июня. /ТАСС/. Кирилло-Белозерский музей-заповедник в Вологодской области передал часть помещений Вологодской епархии РПЦ, остальные - Казенная палата в Ферапонтове и Духовное училище в Кириллове - будут переданы в сентябре 2019 года и в 2021 году соответственно. Об этом рассказал в среду ТАСС директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

По его словам, вопросы передачи Русской православной церкви помещений Кирилло-Белозерского музея-заповедника рассматривались на недавнем заседании рабочей группы в Минкультуры РФ, которая вынесла решение, что одобряет действия согласительных комиссий, которые работали в Кириллове, а также во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Ранее действующий Кирилловский монастырь и вновь возрождаемый Ферапонтов мужской монастырь подавали заявления о передаче им пяти объектов Кирилло-Белозерского музея - это стены Ивановского монастыря и Братские кельи в Кириллове, а также церковь Мартиниана, надвратные церкви Богоявления и Ферапонта, Казенная палата в Ферапонтове. Итогом спора за помещения стал принятый в октябре 2018 года протокол согласительной комиссии.

Стороны договорились, что музей передает епархии все свободные помещения Священнических келий XVII века, Казенную палату в Ферапонтове - в сентябре 2019 года, духовное училище в Кириллове - в 2021 году. При этом монастыри отзывают заявку о передаче им стен Ивановского монастыря и Братских келий в Кириллове и церкви Мартиниана в Ферапонтове.

"На мой взгляд, у нас нормальные отношения и с тем, и с другим монастырем [в Кириллове и в Ферапонтове]. Буквально вчера мы обсуждали с игуменом Ферапонтова монастыря, какие еще иконы можно поставить в иконостасе надвратных церквей Богоявления и Ферапонта. Надвратные церкви работают, как и ранее, богослужения могут совершаться круглый год. Все по-прежнему и в церкви Мартиниана - богослужения проводятся в теплое время года, в праздничные и воскресные дни. Вчера же я обсуждал с игуменом Кирилло-Белозерского монастыря, какие иконы включить в иконостас церкви Архангела Гавриила, чтобы это было удобно при богослужениях", - рассказал руководитель музея.

О монастырях

В состав Кирилло-Белозерского музея-заповедника входят Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов монастырь и церковь Ильи Пророка на Цыпино. В 1989 году Святые врата с надвратными церквями Богоявления и Ферапонта в Ферапонтовом монастыре были переданы в пользование сельской православной общине, в 1995 году был передан Ивановский монастырь - Ивановская часть Кирилло-Белозерского монастыря. Позже монастырю была отдана церковь Кирилла в Кириллове, в котором находятся мощи преподобного Кирилла и где теперь совершаются регулярные богослужения.

Несколько лет назад были подписаны договоры с приходом в Ферапонтове и с монастырем в Кириллове, по которым в теплое время года на воскресные и праздничные богослужения предоставлялся в Кириллове Успенский собор - главный храм монастыря, а в Ферапонтове - церковь Мартиниана. В зданиях бывшего Ферапонтова монастыря действует музей и архиерейское подворье Вологодской митрополии. В Кирилло-Белозерском монастыре соседствуют музей и монашеская община, которая насчитывает 16 насельников.