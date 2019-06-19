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Пистолет, из которого застрелился Ван Гог, продали за €162,5 тыс.

Изначально стоимость лота оценивалась в €40-60 тыс.

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Револьвер, из которого предположительно застрелился художник Винсент Ван Гог (1853-1890), был продан на аукционе за €162,5 тыс. Об этом сообщает в среду аукционный дом Drouot, где состоялись торги.

"Револьвер, который Ван Гог мог использовать, чтобы покончить жизнь самоубийством, только что ушел за €162,5 тыс.", - говорится в коротком сообщении, размещенном в Twitter аукционного дома. Перед началом аукциона стоимость лота оценивалась в €40-60 тыс. 

Подтвердить аутентичность этого образца оружия не представляется возможным. Его обнаружил в поле близ замка во французской коммуне Овер-сюр-Уаз местный фермер в 1960 году. Доказательства связи с Ван Гогом содержатся в книге историка из Овер-сюр-Уаз по имени Алена Роана, который провел подробный анализ находки и сравнил ее с записями в архивах.

Он отметил распространенность этой модели в те годы, а также тот факт, что лишь в револьвере Lefaucheux 25F использовались патроны калибра 7 мм. По его словам, именно таким оружием могла быть нанесена рана, описанная врачом художника. Техническая экспертиза показала, что револьвер пролежал в земле от 50 до 80 лет и был исправен на момент падения на землю. Этих доказательств оказалось достаточно для Музея Ван Гога в Амстердаме, который выставил пистолет на всеобщее обозрение в 2016 году.

История пистолета

В мае 1890 года Винсент Ван Гог по совету своего брата Тео перебрался в коммуну Овер-сюр-Уаз на севере Франции. К тому времени психическое состояние живописца значительно ухудшилось. Трагедия произошла спустя пару месяцев после переезда. 27 июля Ван Гог с принадлежностями для рисования отправился в поле, за замок Овер-сюр-Уаз. Уже в поле, как считается, художник покончил с собой. Оружие тогда найдено не было.

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