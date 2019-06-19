Конюхов просит Путина запретить вылов китовых для зарубежных океанариумов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов направил обращение на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором предложил ввести запрет на вылов морских млекопитающих в России для продажи их в зарубежные и российские океанариумы. Текст обращения ТАСС в среду передал сын исследователя Оскар Конюхов.

"Обращаюсь к вам как председателю попечительского совета Русского географического общества инициировать законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в России с последующей перепродажей в российские и зарубежные океанариумы", - написал Конюхов, который обеспокоен судьбой содержащихся в бухте Средняя в Приморье косаток и белух.

Недавно Конюхов завершил первый одиночный переход на весельной лодке от Новой Зеландии до мыса Горн и, по его словам, "за 154 дня всего несколько раз видел китов".

"Киты и дельфины принадлежат всему человечеству, они являются неотъемлемой частью Мирового океана. Отлов косаток и белух осуществляется только в нашей стране, в остальных странах мира он запрещен. Люди и компании, зарабатывающие на этих продажах, паразитируют на природных ресурсах не только нашей страны, но и всего мира", - считает Конюхов.

По его словам, к нему обращаются жители России, Австралии, Новой Зеландии, Чили "с просьбой остановить этот варварский бизнес".

"Рассчитываю на вашу поддержку на введение запрета на вылов китов для аквапарков по аналогии с запретом на отлов дальневосточного леопарда для зоопарков", - заключил Конюхов.

В центре передержки в бухте Средняя содержались 11 незаконно выловленных для продажи в Китай косаток и 90 белух. Три белухи пропали, позже стало известно об исчезновении одной косатки. Было возбуждено уголовное дело в связи с незаконным выловом биоресурсов.

Контрольное управление администрации президента РФ ранее взяло вопрос освобождения белух и косаток из бухты Средняя на особый контроль. Решить дальнейшую судьбу животных должен консилиум ученых.

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