Архангельские власти намерены повысить качество образования за счет сотрудничества с РАН

ТАСС, 19 июня. Власти Архангельской области рассчитывают повысить качество образования и лучше выявлять одаренных детей за счет сотрудничества с Российской академией наук (РАН), при которой три школы региона станут опорными учебными заведениями, говорится в сообщении пресс-службы правительства области, опубликованном в среду.

"Три школы Архангельской области станут опорными учебными заведениями при Российской академии наук. Уже с 1 сентября 2019 года они начнут работу по новым учебным планам. Участие области в этом проекте позволит привлечь федеральные средства на обновление школ. А новые образовательные программы призваны повысить качество подготовки ребят", - отмечается в сообщении.

По данным властей, опорными для РАН станут школа № 45 и гимназия № 3 в Архангельске, а также лицей № 17 в Северодвинске. Отбирать детей для обучения по специализированным программам будут с шестого класса. Проводить занятия со школьниками будут преподаватели высшей школы.

"Эта инициатива призвана повысить качество школьного образования. Конечно же, среди основных задач проекта - выявление и поддержка одаренных ребят, их ориентация на дальнейшую самореализацию в науке", - приводит пресс-служба слова министра образования и науки Архангельской области Сергея Котлова.