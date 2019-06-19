Главгосэкспертиза одобрила проект отеля в здании культурного наследия на Невском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Эксперты филиала Главгосэкспертизы России в Санкт-Петербурге одобрили проект создания пятизвездочного отеля в бывшем здании авиакасс на Невском проспекте, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Эксперты одобрили представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию, реставрацию и приспособление для современного использования", - говорится в сообщении.

Пятиэтажное здание, построенное в 1911-1912 годах по заказу предпринимателя Михаила Вавельберга для Санкт-Петербургского торгового банка, является объектом культурного наследия федерального значения. После революции в здании располагалась Сберкасса, топливно-энергетическое управление Ленгорисполкома, а с 2000-х годов - центральные кассы "Аэрофлота".

"Проектом реконструкции предусмотрено проведение противоаварийных, отделочно-строительных и реставрационных работ с целью сохранения конструктивно-архитектурных элементов, фасадов и исторических интерьеров, а также приспособления здания под гостиничный комплекс категории "пять звезд", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в гостинице планируется оборудовать 79 гостиничных номеров, "в том числе 58 однокомнатных, 20 двухкомнатных и один номер люкс". Как сообщили ТАСС в пресс-службе, застройщиком выступит "ИФГ-Базис-Проект".