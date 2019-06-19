СК проверит обращение Путину о несоблюдении очередности соцвыплат на жилье в Пермском крае

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по обращению жительницы Пермского края на прямую линию с президентом РФ о несоблюдении очередности социальных выплат по программе обеспечения жильем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Представительница инициативной группы граждан была принята на личном приеме руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, в ходе которого женщина сообщила о несоблюдении очередности предоставления социальных выплат при реализации государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан РФ", - сообщили в СК.

С этой же проблемой женщина обратилась на прямую линию с президентом РФ. Следственным управлением по региону начата проверка, а также направлены письма губернатору и прокурору края, председателю краевой контрольно-счетной палаты, а также региональным уполномоченным по правам человека и ребенка с просьбой поручить подчиненным сотрудникам в рамках имеющихся полномочий провести проверки соблюдения прав заявительницы.

СК начал проверки уже по более чем 10 обращениям граждан на прямую линию из Калужской, Хабаровской, Красноярской, Белгородской, Свердловской и Саратовской областей, а также из Республики Алтай.

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 20 июня, она состоится уже в 17-й раз.