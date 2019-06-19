Ширину водоотвода у "Волгоград-Арены" увеличат в 10 раз, чтобы обезопасить склон от ливней

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. После сильного ливня, в результате которого 16 июня был размыт склон у построенного к ЧМ-2018 стадиона "Волгоград-Арена", городские власти решили модернизировать систему водоотведения, увеличив более чем в десять раз ширину отводного лотка, чтобы избежать в будущем таких последствий стихии. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда.

"В ходе восстановительных работ на склоне было разработано техническое решение о совершенствовании системы водоотведения. Ширина водоотводного лотка будет увеличена с 40 сантиметров до пяти метров, что позволит на порядок увеличить объем пропуска воды", - сказала представитель городской администрации.

Она уточнила, что также в нижней и верхней частях склона для снижения скорости потока воды планируется установить гасители энергии потока - это позволит равномерно распределить весь объем осадков в систему ливневой канализации.

По данным городских властей, 16 июня в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склона на проезжую часть Нулевой продольной магистрали. По информации регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов в воскресенье на город выпало порядка 11 мм осадков, что соответствует недельной норме.

45-тысячная "Волгоград-Арена" была построена к ЧМ-2018, на ней были сыграны четыре матча групповой стадии турнира. Стадион является домашним для "Ротора", который выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).