Депутаты Петербурга поддержали внесение изменений в закон о воинских захоронениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду приняли в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия регионов в охране воинских захоронений, а также обязует собственников участков ухаживать за захоронениями, находящимися на их территории.

Законопроект был одобрен большинством голосов, после его окончательного принятия, инициативу планируется внести в федеральный парламент. По словам председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, инициативу также рассмотрели на Совете законодателей РФ и выдали положительное заключение.

"Мы предлагаем предоставить гораздо больше полномочий региональным властям в части правового регулирования в сфере обеспечения сохранности воинских захоронений и погребенных останков защитников отечества. Также предлагается в рамках этих полномочий предоставить регионам право определять перечень территорий, в границах которых не допускается осуществление деятельности до момента завершения поисковой работы", - представил Четырбок законопроект на заседании комитета.

Он пояснил, что нередко возникают случаи, когда в ходе строительных работ обнаруживаются воинские захоронения. По его словам, из-за того, что порядок действий застройщиков в этом случае пока четко не определен, возникают конфликты сторон. "У нас на слуху история, которая случилась в Санкт-Петербурге, когда при строительстве автодороги было вскрыто воинское захоронение, и только при участии активистов, депутатов законодательного собрания, удалось стройку остановить и не допустить осквернения памяти павших за оборону Ленинграда", - рассказал председатель комитета.

Предлагаемые изменения в федеральный закон "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" также предполагают установить порядок передачи предметов, найденных в ходе поисковых работ. "Личные вещи должны быть в обязательном порядке переданы родственникам в случае их наличия, все же остальные предметы могут быть сохранены за поисковым отрядом, многие из них работают с музеями, какие-то особые предметы, конечно, должны передаваться на хранение в соответствующие музеи", - пояснил Четырбок.

Кроме того, депутаты предлагают возложить на правообладателей земельных участков, где находятся воинские захоронения, содержать и восстанавливать захоронения, пришедшие в негодность. "Некоторые воинские захоронения сейчас находятся на частных территориях, и не каждый собственник допускает туда, в том числе, и поисковые отряды и желающих отдать дань памяти павшим. Мы должны сделать все, чтобы такие места содержались в должном порядке", - отметил Четырбок.