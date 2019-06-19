Комиссия при детском омбудсмене подготовит поправки по поддержке выпускников детдомов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Специальная комиссия при уполномоченном при президенте по правам ребенка подготовит пакет поправок в законодательство, совершенствующих поддержку выпускников детских домов и других сиротских учреждений, в частности, дающих им льготы для поступления в суворовские и кадетские училища. Об этом сообщила в среду детский омбудсмен Анна Кузнецова.

На совещании по совершенствованию законодательства в части постинтернатного сопровождения сирот она отметила, что сейчас вопросами поддержки выпускников детдомов не занимается полноценно ни одно ведомство. "Часть проблем касается Министерства просвещения РФ, часть - Министерства труда РФ, часть - иных ведомств. У семи нянек дитя оказывается без глаза. <…> К сожалению, мы не нашли отдельного пункта о выпускниках сиротских учреждений и постинтернатном сопровождении даже в национальных проектах", - сказала Кузнецова.

Она предложила присутствующим на совещании депутатам Госдумы и сенаторам создать специальную временную комиссию при уполномоченном по правам ребенка для решения этих вопросов.

Ранее сообщалось, что Кузнецова направила предложения по поддержке выпускников детдомов в Госдуму.

Предложения детского омбудсмена

В первую очередь, заявила Кузнецова, в федеральный закон № 442 "Об основах социального обслуживания граждан" надо внести поправки, которые "априори предполагают выпускника сиротского учреждения как того, кому нужно оказывать социальную поддержку".

Также уполномоченный предлагает "предоставлять преимущественное право сиротам при поступлении в кадетские и суворовские училища".

Кроме того, Кузнецова обратила внимание на то, что дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным образовательным программам и на выходе из сиротского учреждения получают свидетельство об обучении. С этим документом они не могут поступить в средние специальные образовательные учреждения. "Мы предлагаем внести в законодательство изменения, позволяющие детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим свидетельство об обучении, получать дальнейшее образование по программам профессиональной подготовки", - сказала детский омбудсмен.

Также поправки призваны защитить права выпускников сиротских учреждений на образование. "Мы предлагаем предусмотреть специальные условия приема на обучение по программам среднего профессионального образования. Бесплатные курсы, которые образовательные учреждения обязаны предоставлять", - отметила Кузнецова. Она пояснила, что родители зачастую имеют возможность оплатить своим детям подготовительные курсы для поступления в высшее или среднее специальное учебное заведения, в то время как воспитанники детских домов лишены возможности пройти подготовку.

Помощь с трудоустройством

Кузнецова проинформировала, что, по данным Роструда, в 2018 году 31 тыс. 446 детей-сирот обратились в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы. Из них было трудоустроено всего лишь 8 тыс. За отчетный период были признаны безработными 15 тыс. 333 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом доля лиц из этой категории, нашедших работу, с каждым годом сокращается, отметила уполномоченный.

"В этой связи мы предлагаем внести в законодательство изменения в части разработки и реализации региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости и организации временного трудоустройства выпускников сиротских учреждений", - сказала Кузнецова. Она подчеркнула, что существуют неплохие региональные практики решения этой проблемы, их стоит проанализировать и закрепить как стандарт.

Поддержка Совфеда

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала идею создания комиссии и заявила о готовности принять участие в ее работе.

"Я хочу, чтобы она по-настоящему была рабочей. Мы готовы в нее войти, обязательно нужно пригласить юристов-практиков. Чтобы, кроме идей, мы сразу не запутались в формулировках", - сказала она. Гумерова подчеркнула, что сейчас в России нет комплексного законодательного регулирования постинтернатного сопровождения и вообще сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.