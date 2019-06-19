Greenpeace предложила запретить одноразовую пластиковую посуду на мероприятиях в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Организация Greenpeace предложила властям Москвы запретить использовать на массовых мероприятиях в столице одноразовую пластиковую посуду и продвигать многоразовые аналоги пакетов, посуды и упаковки. Об этом в среду сообщила пресс-служба экологической организации.

"[Greenpeace предлагает] последовательно сокращать оборот одноразовых и трудно перерабатываемых товаров и упаковки. Последовать примеру Ленинградской области и запретить использование одноразовой пластиковой посуды, упаковки и пакетов в культурно-массовых мероприятиях и в подведомственных учреждениях Москвы; популяризировать среди горожан многоразовые альтернативы", - говорится в сообщении.

Также в организации предложили наращивать в городе число точек для розлива воды в собственную тару и поддерживать проекты по совместному использованию услуг и товаров, их ремонту и обмену. В Greenpeace пояснили, что все эти мероприятия помогут выстроить систему минимального образования отходов в столице, поскольку внедрение раздельного сбора отходов для этого недостаточно, считают в организации.

"Ведущие приоритеты государственной политики по обращению с отходами - предотвращение образования отходов и максимальное использование исходных ресурсов. Именно этим в первую очередь и следует заниматься властям Москвы. Самые прогрессивные города мира запускают программы "Ноль отходов", чтобы создать систему циклической экономики, где нет места одноразовым товарам, а большая часть ресурсов вовлекается во вторичный оборот. Москве следует брать пример с Сан-Франциско, а не карабкаться на ближайший холм, думая, что это вершины горы", процитировали в сообщении эксперта проекта "Ноль отходов" Greenpeace Александра Иванникова.

Отказ от одноразовых изделий из пластика соответствует приоритетам государственной политики в сфере обращения с мусором. Они прописаны в законе "Об обращении с отходами производства и потребления" в таком порядке: максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, сокращение их образования и снижение класса их опасности в источниках образования отходов, обработка (сортировка) отходов, их утилизация (переработка) и, наконец, обезвреживание.

Ранее сообщалось, что система раздельного сбора мусора в Москве будет внедрена досрочно и заработает с января 2020 года. Таким образом до конца 2019 года вблизи всех жилых дворов и объектов социальной инфраструктуры города будут установлены дополнительные контейнеры для приема пригодных к переработке материалов - бумаги, металла, стекла и пластика.

Существующие пилотные проекты в Москве по раздельному накоплению продолжат работать. После первого этапа внедрения системы власти рассчитывают запустить второй этап с углубленной сортировкой мусора.