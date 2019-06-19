Беглов запретил навязывать бюджетникам получение единой карты петербуржца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал проверить информацию о том, что работников бюджетных организаций якобы заставляют получать единую карту петербуржца и запретил навязывать эту услугу.

"Я читаю комментарии - были слухи про то, что кого-то насильно заставляли получать карту. Подчеркиваю, это дело абсолютно добровольное. Заставлять человека получать карту - я это расцениваю как неуважение к человеку. Поэтому я запрещаю, в первую очередь в бюджетных организациях, заставлять кого-либо пользоваться картой. Будут такие случаи - напишите в сообщении, будем разбираться", - написал он в среду в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Сам Беглов получил единую карту петербуржца во вторник в отделении Сбербанка.

Обладатели многофункциональной именной карты будут иметь доступ к государственным и коммерческим услугам и сервисам, получать на нее зарплату и все виды бюджетных выплат. Карта, которая выпускается на базе национальной платежной системы "Мир", может использоваться как платежная, также на нее можно записать любой городской проездной билет.

"Мы сделали этот проект только с одной целью - чтобы жителям было удобно. В одной карточке - карта для зарплат и пенсий, подтверждение льгот, проездной на все виды транспорта, медицинский полис, электронная подпись. По этой карте уже много скидок на экскурсии, в магазины. И все это будет расширяться", - отметил Беглов.

Сейчас карта включает четыре основных приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронную подпись. Для оформления надо лично обратиться в отделение одного из банков-партнеров проекта с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. По данным пресс-службы городской администрации, за полтора месяца с начала выпуска карты ее получили более 21 тыс. жителей Петербурга, еще 60 тыс. подали заявления. До конца года в городе планируется выдать 100 тыс. таких карт.