Общая сумма грантов для участников "Тавриды" в этом году составит 100 млн рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Участники молодежного форума "Таврида" получат в текущем году гранты на сумму 100 млн рублей. Об этом сообщил журналистам начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на Форуме социальных инноваций регионов в Москве.

"Объем грантового конкурса, который планируется распределить среди творческих инициатив молодежи в рамках "Тавриды" в этом году, - 100 млн рублей", - сказал Новиков. Вместе с тем он не исключил, что в перспективе сумма поддержки может увеличится.

"Надо смотреть, насколько есть спрос, насколько это востребовано. Если есть действительно большой конкурс и мы понимаем, что есть качественные заявки, которые не получили поддержки из-за бюджетных ограничений, то имеет смысл увеличивать (объем грантов - прим. ТАСС)", - отметил Новиков. При этом он подчеркнул, что необходим постоянный контроль за качеством предлагаемых на конкурс проектов.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Организатором "Тавриды" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - АРТ". С июня по август пройдут профильные смены, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, блогеры, актеры и режиссеры.