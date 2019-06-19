Директор калининградского отделения "Экозащиты" покинула Россию из-за пяти уголовных дел

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Руководитель калининградского представительства "Экозащиты" Александра Королева попросила политического убежища в Германии и покинула Россию из-за пяти уголовных дел, которые возбуждены против нее как должностного лица службой судебных приставов за неуплату штрафов. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель "Экозащиты" в Москве Владимир Сливняк.

"Да, насколько я понимаю, [Королева] подала [прошение на предоставление политического убежища] официально и уехала", - сказал он, добавив, что эту информацию в среду распространили немецкие СМИ.

"Судебные приставы открыли пять уголовных дел, каждое из этих дел - это, собственно говоря, неоплата штрафа. Все штрафы появились в результате претензий Минюста к нам по поводу того, что мы не признаем себя иностранными агентами", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что все пять дел возбуждены против Королевой как должностного лица. "То есть она отвечает не за то, что лично она сделала, а на нее просто перекладывают ответственность за то, что делала организация. Да, она ответственное лицо в организации, естественно, с формальной точки зрения она единственная, кого можно по такому поводу привлечь", - добавил собеседник агентства.

Комментируя решение Королевой покинуть РФ Сливняк пояснил, что каждое из возбужденных против нее дел грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет. "Насколько я понимаю, она считает это [возбуждение дел] политическим преследованием, и ей не хочется в рамках политического преследования попасть в тюрьму", - сказал он.

Сливняк отметил, что дела, возбужденные против Королевой, по его мнению, следствие давления на организацию со стороны Минюста РФ в течение последних пяти лет. "На нас несколько раз в год открывались административные дела за неисполнение закона об иностранных агентах, и мы открыто говорили, что мы не признаем себя иностранными агентами и что мы судимся в судах, чтобы этот статус оспорить", - сказал он.

"Экозащита" является некоммерческой организацией, у нее нет прибыли и она не может платить штрафы, заявил Сливняк. "Все наши деньги имели, это так называется, целевое назначение, это все были целевые средства, и истратить целевые средства не так, как написано в бюджете, даже если это штрафы, мы не имели права, потому что это тоже нарушение закона", - сказал он.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области оперативно предоставить информацию о возбужденных против Королевой уголовных делах не смогли. Королева по телефону на звонки не отвечает.