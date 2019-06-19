СМИ: длительное пользование смартфоном может привести к косоглазию

ТОКИО, 19 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Длительное пользование смартфономи чревато развитием косоглазия. К такому выводу, как сообщила газета The Asahi Shimbun, пришли сразу несколько японских медицинских организаций, специализирующихся на лечении проблем со зрением.

Они провели опрос среди 370 офтальмологов и выяснили, что как минимум 40% из них в последнее время имели дело с пациентами, страдающими острым внутренним косоглазием. При этом большинство врачей отмечало, что одной из причин развития такого заболевания являются гаджеты, поскольку следование рекомендации отказаться от смартфонов давали положительные результаты. Специалисты указали на то, что ранее такое косоглазие встречалось крайне редко, но с развитием электронных технологий диагностирование таких случаи участилось.

В качестве примера газета привела произошедший два года назад случай с 17-летним школьником из префектуры Айти, который в течение почти 12 месяцев ежедневно проводил несколько часов со своим смартфоном. Так продолжалось до тех пор, пока однажды на уроке он увидел на стене двое часов. Подросток протер глаза, поморгал, но это не помогло. Домой он возвращался на велосипеде с одним открытым глазом. Врачи диагностировали у него диплопию или двойное зрение. Ему рекомендовали максимальное воздержание от пользования смартфоном, а полностью восстановить зрение удалось лишь после операции.

По данным правительства Японии, более 30% старшеклассников в стране ежедневно проводят в интернете более 5 часов. И этот процент, как отмечают эксперты, неуклонно увеличивается в первую очередь благодаря смартфонам.