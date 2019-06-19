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Госдума разрешила выращивать опийный мак для производства лекарств

Принятие закона связано с тем, что подобные обезболивающие препараты в основном производят компании, находящиеся в странах, которые ввели санкции против России
Описание
© AP Photo/Rahmat Gul

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности, опийный мак, для производства обезболивающих лекарств. Согласно пояснительной записке, принятие закона обусловлено тем, что подобные препараты в основном производят компании, находящиеся в юрисдикции стран, которые ввели санкции в отношении РФ.

В частности, после вступления документа в силу будет разрешено "культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ".

Эта деятельность, а также "подлежащее государственному контролю в соответствии с международными договорами культивирование опийного мака в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ", будет осуществляться государственными унитарными предприятиями, имущество которых находится в федеральной собственности, производящими и перерабатывающими наркотические средства в соответствии с законом, при наличии у них соответствующей лицензии.

Такие предприятия будут обязаны "принимать меры по уничтожению остатков посевов наркосодержащих растений, остатков наркотических средств и психотропных веществ, образующихся в процессе производства". Они должны будут ежегодно представлять отчеты о местоположении и площади земельных участков, использованных для культивирования наркосодержащих растений.

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