Еще одна группа жителей Свердловской области пожаловалась Путину на аварийные дома

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по второму обращению из Свердловской области об аварийном состоянии домов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Жители нескольких домов в Серове (по улицам Белореченской и Паровозников) записали видеообращение к президенту РФ об аварийном состоянии их жилых домов, а также о длительном непринятии со стороны органов местного самоуправления мер для переселения граждан", - сообщили в СК.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку сложившейся ситуации. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В среду СК также начал проверку по обращению жителей нескольких домов по улице 8 Марта в Асбесте об аварийном состоянии их жилых домов и непринятии мер для переселения. В записанном жителями видеообращении к президенту сообщается, что один из домов признан аварийным еще в 2010 году, говорится о трещинах в стенах и на потолках, отсутствии водоснабжения, протекающей крыше и постоянном переносе сроков расселения жильцов.

СК начал проверки уже более чем по 10 обращениям граждан на прямую линию из Калужской, Хабаровской, Белгородской, Свердловской, Саратовской областей, Красноярского края и Республики Алтай.

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 20 июня, она состоится уже в 17-й раз.