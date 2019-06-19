В Думе изучат практику по статьям УК об обороте наркотиков и фальсификации доказательств

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам в среду, что дал поручение двум комитетам Госдумы проанализировать практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса РФ.

"Председатель дал поручение по анализу 228-й и 303-й статей комитету (Василия) Пискарева (по безопасности и противодействию коррупции) и (Павла) Крашенинникова (по законодательству и госстроительству). Проверить правоприменение", - сказал Володин.