Уголовное дело о хулиганстве возбуждили после фестиваля Hip-Hop Mayday в "Лужниках"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после фестиваля Hip-Hop Mayday, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом журналистам сообщил глава правозащитной организации "Агора", адвокат которой представляет интересы одного из участников событий.

"УВД по ЦАО в Москве возбудило уголовное дело о хулиганстве по факту столкновений между полицией и посетителями фестиваля Hip-Hop Mayday в "Лужниках" 1 мая 2019 года. Полиция массово допрашивает свидетелей событий. Сообщается о нескольких обвиняемых, находящихся под домашним арестом", - сказал Чиков.

1 мая сотрудники полиции задержали и привлекли к административной ответственности 20 человек, попытавшихся прорваться через ограждение на фестивале Hip-Hop Mayday на стадионе "Лужники". Тогда в правоохранительных органах ТАСС пояснили, что вход для всех был бесплатным, но организаторы мероприятия должным образом не просчитали количество зрителей, которых оказалось очень много, и площадка фестиваля не смогла вместить всех. Для предотвращения начинавшейся давки сотрудники полиции и Росгвардии организовали ограждение, но группа молодых людей начала оказывать правоохранителям сопротивление, кидая в них палки и бутылки. В результате стычки пострадали двое полицейских и несколько сотрудников Росгвардии.

После этого рэп-исполнитель Noize МС (Иван Алексеев) пожаловался в прокуратуру на действия сотрудников Росгвардии на фестивале Hip-Hop Mayday 1 мая: артист считает, что они превысили свои полномочия.

В ответ официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что сотрудники ведомства действовали в ходе фестиваля адекватно сложившейся ситуации.