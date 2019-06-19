Новые врио глав субъектов РФ успели включиться в работу и готовы к прямой линии с Путиным

ТАСС, 19 июня. Назначенные за последние девять месяцев врио глав 14 субъектов РФ, несмотря на короткий срок пребывания на постах, успели включиться в работу по наиболее острым проблемам во вверенных им регионах и готовы к обращениям граждан, которые могут прозвучать 20 июня на ежегодной "Прямой линии с Владимиром Путиным". Для этого, в частности, они регулярно встречаются с жителями, проводят мониторинг соцсетей, СМИ и обращений к чиновникам, рассказали руководители регионов ТАСС. Острые проблемы на контроле Как сообщил ТАСС назначенный 21 марта врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, в частности, он побывал на одном из ведущих предприятий тяжелого машиностроения "ОРМЕТО-ЮУМЗ" в Орске, где перед сотрудниками образовалась задолженность по зарплате в 57 млн рублей, а также выявил недостатки во время осмотра ремонтируемых дорог и объектов социальной сферы. "Ожидается, что большая часть вопросов на прямую линию будет связана с состоянием дорог. В этом году мы увеличили дорожный фонд Оренбургской области в полтора раза, но проблема остается одной из самых актуальных. Людей волнует благоустройство, экология, здравоохранение, создание новых рабочих мест", - добавил он.

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Назначенный в октябре 2018 года врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов встретился с обманутыми дольщиками жилого комплекса "Европейский", вопрос которых был озвучен президенту на прямой линии год назад, и узнал о ходе строительства, сообщили ТАСС в его пресс-службе. В отношении руководства строительной компании возбуждено уголовное дело, два долгостроя в микрорайоне "Европейский" сданы, еще на двух объектах ведутся активные работы. Артамонов планирует следить за прямой линией из Москвы, где будет находиться с рабочей поездкой. Также намерен поступить и назначенный в марте 2019 года врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин. Как рассказал ТАСС назначенный в марте врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, острые вопросы, беспокоящие жителей, всегда находятся в поле зрения властей региона. "Обращения жителей - это индикатор, как точечных, так и системных проблем, которые не всегда попадают в отчеты подчиненных или местных властей, но при этом требуют вмешательства органов власти и оперативного решения", - сказал он, добавив, что основные жалобы поступают на работу жилищно-коммунального хозяйства. Связь с населением Обратную связь от жителей региона по наиболее актуальным вопросам и проблемам врио губернаторов Курской, Оренбургской и Челябинской областей получают в ходе мониторинга социальных сетей и визитов в населенные пункты. Также по результатам такого мониторинга формируется повестка совещаний и "контрольных часов" назначенного в сентябре 2018 года врио главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Например, в мае текущего года после "контрольного часа" по здравоохранению оперативно нашли дополнительные средства на лекарства для людей с сахарным диабетом, сообщили ТАСС в управлении пресс-службы и информации администрации главы региона. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер после своего назначения в марте завел страницу в Instagram, где активно общается с жителями по проблемным вопросам. Как пояснили в его пресс-службе, в ходе каждого выезда в муниципалитеты Текслер передает мэрам папки с вопросами и жалобами жителей, в том числе поступившим к нему в Instagram. В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга ТАСС сообщили, что ставший в октябре 2018 года врио губернатора города Александр Беглов планирует смотреть прямую линию в ситуационном центре в Смольном и будет готов оперативно подключиться к решению возникающих вопросов. В администрации уточнили, что Беглов сам изучает ситуацию в городе, как по официальным отчетам, так и по отзывам горожан. Он завел открытую для комментариев страницу в социальной сети "ВКонтакте", на которую поступают обращения жителей, а также регулярно общается с ними лично во время объездов города.