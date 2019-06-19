Три газеты Дагестана выйдут с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста Гаджиева

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Три дагестанских еженедельника выпустят в пятницу номера с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного редактора отдела "Религия" газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма. Об этом ТАСС сообщил в среду главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев.

"Первые полосы дагестанских еженедельников "Черновик", "Новое дело" и "Свободная республика" в эту пятницу выйдут с одинаковой первой полосой "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев" в поддержку нашего коллеги. Так мы требуем прекращения уголовного преследования Абдулмумина Гаджиева по надуманному абсурдному уголовному делу", - сказал Агаев.

"Мы только на эти газеты выходили с предложением поддержать нашу идею, они сразу же откликнулись и подтвердили. Насколько поддержат другие СМИ за пределами республики пока нет информации, но мы надеемся, что сегодня-завтра эту тему кто-то еще поддержит", - добавил главред издания.

По его словам, газета "Черновик" будет знакомить читателей со всеми подробностями и деталями дела, которые будут выясняться в ходе расследования. "В каком формате и в каком объеме будут освещать другие газеты не знаю, но надеюсь, что уделят максимально возможное внимание этому делу", - заключил собеседник агентства.

Ранее на сайте дагестанского издания "Черновик" появилась информация о том, что Гаджиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). 14 июня сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Дагестан провели обыски в доме Гаджиева, сам он был доставлен в следственные органы.

Как сообщал ТАСС ранее в среду, дело в отношении Гаджиева уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев взял на личный контроль.