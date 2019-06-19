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Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

В диппредставительстве призвали находящихся в Великобритании россиян проявлять бдительность и по возможности избегать мест массового скопления людей

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы. Соответствующее сообщение размещено в среду на сайте диппредставительства.

"В Лондоне наблюдается очередной всплеск уличного насилия с применением холодного оружия. Согласно СМИ, только за последние несколько дней зарегистрировано пять смертельных случаев, произошедших в восточной и юго-восточной частях города. С начала года в Лондоне зафиксировано 56 убийств. Неблагополучная тенденция последних лет продолжается", - отмечается в сообщении.

Учитывая сохраняющийся повышенный уровень угрозы безопасности, в посольстве вновь призвали российских граждан "проявлять бдительность, по возможности избегать мест массового скопления людей, а также внимательно следить за оповещениями и следовать рекомендациям правоохранительных органов".

Здесь также напомнили, что в диппредставительстве в Лондоне и генконсульстве в Эдинбурге работают горячие линии для обращений россиян, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. В случае необходимости следует обращаться туда или связываться с экстренными службами Соединенного Королевства, говорится в сообщении.

Ранее в среду посольство РФ сообщило, что проверяет информацию о российском гражданстве мужчины по имени Глеб Жебровский, который 15 июня был убит ножом в лондонском районе Тауэр-хэмлетс. Выяснением гражданства погибшего также занимается посольство Киргизии в Лондоне.

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