ПФР и РЖД запустят пилотный проект по продаже льготных билетов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. ПФР и РЖД до конца года запустят пилотный проект по продаже льготных билетов на пригородные поезда, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Пенсионного фонда России.

"Одним из направлений сотрудничества между ПФР и РЖД в соответствии с соглашением станет упрощение процедуры оформления проездных документов на железнодорожном транспорте для людей, пользующихся льготами. Пилотным проектом в этой области может стать технология оформления льготных проездных билетов на пригородные поезда для получателей набора социальных услуг, финансируемого из средств Пенсионного фонда России", - отметили в ПФР. Как уточнили ТАСС в фонде, данный проект планируется запустить до конца года.

"Используя сведения ПФР, система оформления билетов в онлайн-режиме будет получать подтверждение о праве человека на льготный проезд и предоставлять проездные билеты", - пояснили в пресс-службе.