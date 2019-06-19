Ярославские власти опровергли информацию о проблемах с поставками инсулина в регион

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Проблем с поставками инсулина и сахароснижающих препаратов в Ярославской области в настоящий момент нет, перебои наблюдались в начале этого года. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации региона.

Ранее в эфире федеральных телеканалов вышли сюжеты о проблемах с льготным обеспечением лекарственными препаратами в регионах России, в том числе говорилось о препаратах для больных диабетом в Ярославской области. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК запросить у Росздравнадзора данные о нарушениях прав граждан на льготное лекарственное обеспечение в ряде субъектов РФ. СУ СК РФ по Ярославской области проводит проверку по сообщениям в СМИ о нехватке препаратов.

"У нас нет сейчас проблемы с поставкой инсулина и комплектующих. У нас были перебои в начале года из-за того, что не состоялись аукционы. Аукционы не состоялись из-за того, что на них не вышли поставщики", - сказала собеседница агентства.

По данным департамента, в регионе зарегистрировано 19,5 тыс. федеральных и 159 тыс. региональных льготников. Всего на закупку препаратов в этом году было выделено из федерального и областного бюджетов около 1,8 млрд рублей. Для вновь выявленных пациентов также будут закупаться препараты.

"На 2019 год все препараты инсулина, а также таблетированные сахароснижающие препараты поставлены на склад Яроблфармации и отгружаются по заявкам лечебных учреждений. В случае роста потребности медицинские организации формируют дополнительные заявки на отгрузку лекарственных препаратов. На начало 2019 года департаментом был сформирован объем товарных запасов", - проинформировали в пресс-службе.

Как уточнили в департаменте, закупки льготных лекарств осуществляются централизованно в соответствии с действующим федеральным законодательством по международным непатентованным (химическим) наименованиям в соответствии с требованиями федерального законодательства.