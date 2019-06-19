СК организовал более 10 проверок по обращениям россиян на прямую линию с президентом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета до "Прямой линии с Владимиром Путиным" отреагировали уже на 12 обращений россиян с жалобами на аварийное жилье, незавершенное строительство жилых домов, низкое качество питьевой воды и нарушения других прав. Это следует из сообщений Следственного комитета.

По данным СК, следователи организовали уже 12 проверок по обращениям граждан на прямую линию из Калужской, Белгородской, Свердловской, Саратовской, Воронежской областей, Красноярского, Хабаровского, Пермского краев и Республики Алтай. В основном они касаются нарушения жилищных прав при расселении аварийных домов и долевого строительства.

Так, жительница Калуги сообщила, что длительное время проживает во временном бараке, который признан аварийным и подлежит сносу, а жильцы - переселению. На эту же проблему пожаловались и жители частного сектора во Фрунзенском районе Саратова, они вынуждены проживать в домах более чем столетней постройки и долгие годы не могут добиться расселения. При этом обращения в соответствующие инстанции и суды не дали результатов.

На чиновничью волокиту при расселении аварийных домов указали и две группы жителей Свердловской области - из Асбеста и Серова. Они живут в аварийных домах, где на стенах и потолках образовались трещины. Проверки проводятся и по обращениям дольщиков из Красноярска и Хабаровска. Следователей заинтересовали жалобы на восьмилетнее отсутствие питьевой воды в микрорайоне Майский-8 в Белгородском районе Белгородской области, а также на плохое качество воды в двух многоэтажных домах в селе Новая Усмань Воронежской области.

По информации Следственного комитета, доследственные проверки проводятся и по другим обращениям, поступившим на прямую линию, в том числе о неоказании медицинской помощи девочке с онкологическим заболеванием в Калужской области. В СК обещают принять процессуальные решения по результатам всех проверок.

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 20 июня, она состоится уже в 17-й раз.