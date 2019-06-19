Камеры видеонаблюдения установят в трех городах Карелии до конца 2019 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения установят на территории трех городов Карелии - Лахденпохьи, Олонца и Медвежьегорска. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам выездного заседания комитета Совета Федераций по обороне и безопасности, которое прошло в среду в Петрозаводске.

Подобная система видеонаблюдения в этих карельских городах появится впервые. Ранее 68 камер наблюдения установили в Петрозаводске, что обошлось бюджету в 3,5 млн рублей.

"Из бюджета республики дополнительно выделен 1,7 млн рублей для установки в 2019 году сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Медвежьегорске, Лахденпохья и Олонце. Предусмотрено и выделение средств на поддержку добровольцев, готовых принять участие в охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь госкомитета Карелии по обеспечению безопасности жизнедеятельности и безопасности населения ГО и ЧС Дарья Аристова, дополнительные средства пойдут на установку 17 камер видеонаблюдения, изображение с которых будет транслироваться на специальные мониторы, установленные в районных отделениях полиции. В Медвежьегорске и Лахденпохье появится по пять камер, в Олонце - семь. Их расположение будет зависеть от статистики: оборудование будут устанавливать в тех в местах, где чаще всего фиксируются правонарушения.