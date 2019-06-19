В Думе не исключили ужесточения санкций за фальсификацию доказательств

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Консультации с представителями силовых ведомств по вопросам применения статей 228 (оборот наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) УК РФ пройдут в Госдуме в ближайшее время, по их итогам может начаться проработка вопроса об ужесточении ответственности за фальсификацию доказательств. Об этом сообщил в среду глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя поручение спикера Вячеслава Володина проанализировать практику применения этих статей.

"В течение ближайших дней проведем встречи с представителями профильных ведомств, в том числе МВД, СКР, Генеральной прокуратуры РФ, а также с представителями Национального антинаркотического комитета (НАК). И детально обсудим с ними вопросы правоприменительной практики по данным статьям и необходимость внесения в них поправок", - приводит его слова сайт Госдумы.

По словам парламентария, в случае со статьей 303 УК РФ, "очевидно, речь будет идти об усилении ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности".

Ранее на этой неделе академики, члены-корреспонденты и профессора Российской академии наук (РАН) поддержали обращение к главе государства с просьбой пересмотреть все уголовные дела по "наркотическим статьям". Таким образом ученые поддержали письмо академика Андрея Воробьева к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть все уголовные дела по "наркотическим статьям" - ст. 228, 228.1 и 229 УК РФ. Воробьев написал обращение к Путину и Медведеву после того, как были сняты обвинения в сбыте наркотиков с корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, дело которого получило широкий общественный резонанс.