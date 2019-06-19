Суд в Киеве открыл дело по иску раскольника Филарета об отмене регистрации "новой церкви"

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск раскольнической Киевской митрополии о незаконности проведения государственной регистрации непризнанной Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в среду сообщили в синодальном юридическом отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Исковое заявление Киевской митрополии Украинской православной церкви мотивировано допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий", - говорится в сообщении.

В связи с этим Киевская митрополия требует отменить регистрацию ПЦУ в судебном порядке.

Представитель вошедшего в новую религиозную структуру Киевского патриархата Евстратий (Зоря) ранее сообщал, что ПЦУ 30 января зарегистрирована как юридическое лицо "Киевская митрополия Украинской православной церкви". В тоже время директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш заявил, что считает УПЦ и ПЦУ тождественными понятиями.

О создании так называемой Православной церкви Украины было объявлено после состоявшейся в Киеве 15 декабря встречи представителей неканонических церквей. Она получила статус автокефальной церкви в составе Константинопольского патриархата, члены синода которого поставили свои подписи под томосом об автокефалии для ПЦУ 9 января 2019 года. Как каноническая УПЦ, так и Русская православная церковь считают новую структурой раскольнической.