Татарстан планирует расширить программы для студентов из Китая для увеличения турпотока

ПЕКИН, 19 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Правительство Татарстана планирует увеличить число обучающихся в вузах региона студентов из Китая, чтобы привлечь больше гостей из КНР. Об этом в среду в ходе презентации Visit Russia в Российском культурном центре в Пекине заявил ТАСС председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

"Еще одно направление, которое мы сейчас прорабатываем, это образовательный туризм. На сегодняшний день граждане Китая по своему числу занимают первое место среди иностранных студентов в Казани", - указал он.

"Около 2 тыс. человек учатся уже сейчас. Эту цифру мы хотели бы нарастить", - пояснил глава госкомитета. "Китайские студенты нам очень интересны. Для нас это положительный опыт: они дисциплинированны, прилежны и осваивают соответствующие науки. И мы видим в этом очень большой резерв для развития сотрудничества с Китаем в области образования", - добавил Иванов.

"Если мы найдем рынок стажировок, то используем его возможности. Однако в основном мы нацелены на полноценные программы обучения в вузах", - резюмировал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что ежегодно Татарстан посещают около 170 тыс. туристов, из них 18 тыс. являются гражданами КНР. При этом число гостей из Китая ежегодно растет на 30%.