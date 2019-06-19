"Квартал 95" ищет замену Зеленскому для исполнения пародий на президента Украины

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины в шоу "Вечерний Квартал". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду у них на сайте.

"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участие в кастинге может принять любой желающий. Его организаторы рассчитывают найти пародистов, способных "показать Зеленского так, что поверят не только близкие, но и охранники на проходной администрации президента". Победителя конкурса ожидает участие в съемках концерта "Вечернего Квартала".

Студия "Квартал 95" была основана в 2003 году на базе одноименной команды КВН из города Кривой Рог. Основателями компании являлись нынешний президент Украины Владимир Зеленский, а также Борис и Сергей Шефиры. Компания занимается концертной деятельностью, производит телефильмы, телепередачи, сериалы, кинофильмы. Ранее в шоу "Вечернего Квартала" Зеленский исполнял пародии на своих предшественников.