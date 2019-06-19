Краснодарский губернатор после смертельных ДТП поручил провести проверки на дорогах

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев получил главам муниципальных образований провести проверки соблюдения требований безопасности на дорогах после череды ДТП со смертельными исходами, где погибли дети, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации края.

В среду в поселке Лазаревское в Сочи автомобиль "Нива" допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi, от удара "Ниву" отбросило на остановку общественного транспорта, где находились четыре человека. Погибли женщина и несовершеннолетний ребенок, два человека, включая еще одного ребенка находятся в больнице.

"В сегодняшнем ДТП в поселке Лазаревском погибли люди, в том числе и ребенок, за жизнь еще одного сейчас борются врачи. К сожалению, это не единичный случай. Главам муниципалитетов поручил провести внеочередные комиссии по обеспечению безопасности на дорогах, мероприятия по ликвидации аварийных участков. Предусмотреть дорожные знаки и разметку там, где в этом есть потребность, при необходимости - ограждение", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

Глава региона уточнил, что с начала лета в регионе произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали более 50 детей, а двое несовершеннолетних погибли. Он поручил проконтролировать обустройство остановочных пунктов, наличие пешеходных ограждений, особенно в курортных населенных пунктах.

"В период школьных каникул, курортного сезона, безопасность детей - задача номер один для края, в том числе ГИБДД, дорожных служб", - подчеркнул Кондратьев.