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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

СК проверит обращение к Путину о проблемах в поселке для многодетных в Татарстане

Семь лет назад многодетные семьи из города Набережные Челны получили участки в микрорайоне "Подсолнухи", однако, там до сих пор нет дорог и необходимых коммуникаций

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Следователи в Татарстане начали проверку по обращению, направленному на прямую линию с президентом РФ об отсутствии коммуникаций и дорог в поселке, где проживают многодетные семьи, сообщается на официальном сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан организовано проведение доследственной проверки по обращению, адресованному на прямую линию с президентом РФ, об отсутствии в поселке, где живут многодетные семьи, дорог, сетей водоснабжения и газопровода", - говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что семь лет назад многодетные семьи из города Набережные Челны получили участки в микрорайоне "Подсолнухи" (Тукаевский муниципальный район Татарстана). Там до сих пор нет дорог и необходимых коммуникаций. Жители "Подсолнухов" неоднократно обращались в местные органы исполнительной власти, однако их проблемы не были решены. Следователи намерены проверить изложенные в обращении сведения.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 20 июня, она состоится уже в 17-й раз.

Теги
РоссияТатарстан"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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