Главу завода под Белгородом, обвиняемого в задержке зарплаты, освободили из-под ареста

КУРСК, 19 июня. /ТАСС/. Белгородский областной суд в среду отменил решение об аресте гендиректора нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), работники которого ранее подготовили для "Прямой линии с Владимиром Путиным" обращение, рассказав о невыплате зарплат и простое предприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Главу завода освободили из-под стражи в зале суда.

В своем обращении, подготовленном для прямой линии, сотрудники завода рассказали о проблемах Белгородского НПЗ на территории Яковлевского городского округа. Следствие предъявило обвинение гендиректору предприятия по делу о невыплате зарплаты на сумму свыше 21 млн рублей, было принято решение о заключении его под стражу. Пострадавшим по делу признан 121 человек.

"Сегодня Белгородским областным судом постановление районного суда отменено, директор НПЗ был освобожден в зале суда. При принятии решения суд обратил внимание на то, что расследование по данному делу длится уже более девяти месяцев, и в течение этого срока директор предприятия никаких попыток скрыться от следствия или как-то воспрепятствовать расследованию, оказать давление на потерпевших не предпринимал", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в пресс-службе, при принятии решения суд рассмотрел апелляционные жалобы защитника гендиректора и семи потерпевших, которые указали, что, по их мнению, задержка по выплатам зарплаты произошла по вине собственника предприятия. Также суд учел тот факт, что до записи видеообращения ходатайство о заключении под стражу главы НПЗ не поступало. На данный момент следствием наложен арест на личное имущество генерального директора, за счет которого может быть погашена задолженность по зарплате перед работниками.

Ранее в правительстве Белгородской области сообщили о том, что управление по труду и занятости населения региона прорабатывает варианты дальнейшего трудоустройства сотрудников завода. Из-за простоя предприятия решается вопрос об обратной отправке цистерн с сырьем. По данным регионального правительства, сумма задолженности по заработной плате перед работниками завода составляет 13,5 млн рублей.

Завод по переработке стабильного газового конденсата и нефти, расположенный в Белгородской области, является крупнейшим предприятием топливно-химического профиля и поставщиком нефтепродуктов в Центрально-Черноземном экономическом районе РФ. Производственная мощность предприятия составляет 100 тыс. тонн сырья в год.