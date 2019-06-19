Орловское СУ СК проверит данные о нарушении прав дольщиков, поступившие на прямую линию

ТАСС, 19 июня. Следователи Орловской области проводят доследственную проверку после обращения жителей микрорайона "Первый" на "Прямую линию с Владимиром Путиным" о нарушении прав участников долевого строительства. Об этом в среду журналистам сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства Юлия Дорофеева.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по обращению на прямую линию с президентом Российской Федерации о нарушениях прав участников долевого строительства", - сказала она.

Дорофеева отметила, что участник долевого строительства жалуется на нарушение застройщиком сроков сдачи пятиэтажного многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне "Первый" Орловского района, более чем на полтора года.

По данным пресс-службы правительства Орловской области, строительство домов в микрорайоне "Первый" из-за проблем с финансированием было прекращено в декабре 2018 года. Застройщик возводил четыре многоэтажных дома. Было заключено 145 договоров участия в долевом строительстве.