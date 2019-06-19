Власти Оренбуржья считают неверным способ оценки регионов в экорейтинге "Зеленого патруля"

ТАСС, 19 июня. Власти Оренбургской области посчитали способ оценки регионов в весеннем экологическом рейтинге организации "Зеленый патруль" неверным, так как общественники ссылаются в нем на публикации, которые были сделаны в интернете. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе областного министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.

Согласно рейтингу "Зеленого патруля", Оренбургская область по итогам весны 2019 года заняла в рейтинге 81 место из 85 субъектов РФ. Рейтинг формируется на основе информационных материалов (сообщений, публикаций, документов), источниками которых являются органы власти, СМИ, общественные организации, хозяйствующие субъекты и граждане, говорится на сайте общественной организации.

"Очевидно, что для составления рейтинга использован единственный источник: интернет. Причем из сети взяты не аналитические материалы природоохранных служб и ведомств, а публикации СМИ на экологическую и околоэкологическую тематику, плюс обращения граждан. "Экологический рейтинг", регулярно публикуемый Общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль", не имеет ничего общего с реальным положением дел в регионах", - сказали в пресс-службе.

При этом, по информации министерства, в государственных докладах Минприроды РФ и Роспотребнадзора за прошлые годы область в качестве аутсайдера не упоминалась.

Экологическая обстановка

В министерстве уточнили, что основное количество отрицательных публикаций в интернете, обусловивших низкий рейтинг области, - это сообщения о неблагоприятной экологической обстановке в городе Орске и поселке Ташла. Также значительное количество публикаций связаны с проблемами обращения с ТКО.

В пресс-службе также сообщили, что в Оренбуржье отрицательное влияние на экологическую обстановку оказывают предприятия нефтегазовой и металлургической промышленности, однако, их роль в этом "безусловно достаточно велика, но не абсолютна".

"К примеру, в последние годы количество выбросов от автотранспорта вплотную приблизилось к количеству выбросов от предприятий. По сравнению с 1993 годом объемы выбросов промышленных предприятий сократились практически в два раза. Кроме того, значительный процент жалоб населения на загрязнение атмосферного воздуха связан с деятельностью предприятий жилищно-коммунального комплекса", - пояснили в пресс-службе.

"Зеленый патруль" - общественная организация, основанная в 2006 году. Ее специалисты проводят экологические экспертизы, исследования и экспедиции. Общественники ведут совместную работу с ОНФ. Экологический рейтинг регионов организация публикует четыре раза в год, начиная с 2008 года. По итогам прошедшей весны в "Национальном экологическом рейтинге регионов РФ" в пятерку лидеров попали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, а также Москва. В пятерку худших регионов общественники включили Оренбургскую, Нижегородскую, Иркутскую, Челябинскую и Свердловскую области.