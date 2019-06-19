Власти рассчитывают увеличить поток паломников в Саров и Дивеево до 1 млн

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают увеличить число паломников и туристов, посещающих Дивеево и Саров, где расположены православные обители, до 1 млн к 2023 году благодаря развитию инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона по итогам встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

"Уже в этом году мы рассчитываем, что количество паломников увеличится на 10%, до 370 тыс. человек, а к 2023 году - до 1 млн человек, то есть практически в три раза по сравнению с 2018 годом", - цитирует Никитина пресс-служба.

Увеличение потока возможно благодаря развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров". О планах по развитию кластера Глеб Никитин докладывал президенту Владимиру Путину в августе 2018 года. В рамках кластера власти региона планируют развивать паломнический туризм в Дивеевскую и Саровскую обители с центром для размещения туристов в Арзамасе. На развитие кластера регион получит в 2019-2021 годах из федерального бюджета более 1 млрд рублей - эти средства планируется направить на создание коммунальной инфраструктуры и реконструкцию дорог.

"Планируется, что финансирование на реализацию [мероприятий] превысит 14 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Глава региона также пригласил патриарха в Нижегородскую область на Дни памяти Серафима Саровкого. "В этом году ожидаем, что более 4 тыс. паломников приедут на оба дня празднования. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Также предполагается, что около 10 тыс. человек прибудут только на основной день празднования", - добавил Никитин.

Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь основан в начале XVII века на территории современного города Саров Нижегородской области (раньше - Темниковский уезд Тамбовской губернии). Это место известно тем, что здесь подвизался преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых православных подвижников и святых. Серафимо-Дивеевский женский монастырь находится в селе Дивеево Нижегородской области. Он почитается поместными православными церквями как четвертый удел Пресвятой Богородицы (земля, которая находится под особым покровительством Божией Матери) наряду с Иверией, Святой горой Афон и Киево-Печерской лаврой.