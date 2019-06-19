Владимир Мединский выступил с лекцией об обороне Смоленска в годы Смуты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Тематическая лекция министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского об обороне Смоленска от польско-литовских войск в 1609-1611 годах, состоялась в среду в кинотеатре "Иллюзион" в рамках кинолектория "Среда истории".

"Сегодняшняя лекция посвящена малоизвестному периоду российской истории, по сравнению с Брестской крепостью, Сталинградом, - Смоленской обороне 1609-1611 годов. Это самая большая на тот момент крепость Европы", - сказал он.

Мединский рассказал гостям об устройстве крепостной стены, сравнив оборудование крепости Смоленска с московским Кремлем. "На строительство стены ушло 100 мин кирпичей, на стройке трудилось 6 тыс. вольнонаемных рабочий. В основание стены было забито 100 тыс. дубовых свай. Для сравнения, на мемориале защитникам Ржева, который мы строим сейчас, уложили 1 тыс. железобетонных свай, но с помощью техники, а тогда это делалось вручную", - подчеркнул министр.

Он отметил, что защитники Смоленска продержались почти два года, однако людские и технические ресурсы к тому моменту были исчерпаны, и противник смог овладеть городом, однако в 1654 году он вернулся в состав России.

После лекции Мединский провел автограф-сессию своей книги "Стена", в которой рассказывается об этом эпизоде российской истории, после чего гостям был показан фильм "Смоленская оборона" из цикла "Забытые войны России".