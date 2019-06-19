Подозреваемые в сбыте фальсификата школам Дагестана уже не работают в "Махачкалапродукт"

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Подозреваемые в поставках фальсифицированного масла в школы и детсады Дагестана и хищении более 70 млн рублей уже не работают в муниципальном казенном учреждении (МКУ) "Махачкалапродукт", сообщили ТАСС в среду в учреждении.
Ранее источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что ряд предпринимателей, в том числе директор компании "Махачкалапродукт", подозреваются в мошенничестве при поставке масла.
"Данное уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), но все фигуранты в настоящее время не являются работниками МКУ "Махачкалапродукт", так как были уволены или ушли по собственному желанию", - сообщили в муниципальном учреждении, не уточнив, когда именно были уволены с работы фигуранты дел.
На контроле властей
Мэр Махачкалы Салман Дадаев, комментируя эту ситуацию, отметил, что события, о которых заявляют правоохранительные органы, происходили с 2016 года по 2018 год.
"В начале текущего года мы отстранили директора МКУ "Махачкалапродукт" по результатам выявленных внутренней проверкой нарушений. Перед новым руководством поставлен ряд задач по повышению и строгому контролю качества поставляемых в муниципальные бюджетные учреждения продуктов питания. Работа учреждения находится на контроле у городских властей", - написал глава города на своей странице в Instagram.
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Уважаемые горожане, хочу прокомментировать ситуацию по задержанию и сотрудниками МВД по Дагестану вместе с коллегами из республиканского управления ФСБ бывшего руководителя МКУ «Махачкалапродукт» и троих предпринимателей, подозреваемых в хищении более 71 млн рублей на поставках в городские школы и детские сады фальсифицированного сливочного масла Правовую оценку действиям бывшего руководства учреждения дадут правоохранительные органы. Довожу до вашего сведения, что события, о которых заявляют правоохранительные органы происходили с 2016-го по 2018-й год. В начале текущего года мы отстранили директора МКУ «Махачкалапродукт» по результатам выявленных внутренней проверкой нарушений. Перед новым руководством поставлен ряд задач по повышению и строгому контролю качества поставляемых в муниципальные бюджетные учреждения продуктов питания. Работа учреждения находится на контроле у городских властей. #махачкала #мкала #мэрмахачкалы
Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на региональное МВД, правоохранительные органы выявили в Дагестане организованную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового. В состав организованной группы входили должностные лица муниципального учреждения Махачкалы, отвечающие за поставки продуктов в образовательные учреждения, и индивидуальные предприниматели - поставщик продукции, руководитель базы и производитель.
Как уточнили в ведомстве, ущерб от действий предполагаемых мошенников превысил 70 млн рублей. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ ("Мошенничество"). В отношении руководителя муниципального учреждения и трех предпринимателей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в МВД.
По данным полиции, масло поставлялось по цене более 300 рублей за килограмм при закупочной в 90 рублей.