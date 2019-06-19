Подозреваемые в сбыте фальсификата школам Дагестана уже не работают в "Махачкалапродукт"

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Подозреваемые в поставках фальсифицированного масла в школы и детсады Дагестана и хищении более 70 млн рублей уже не работают в муниципальном казенном учреждении (МКУ) "Махачкалапродукт", сообщили ТАСС в среду в учреждении.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что ряд предпринимателей, в том числе директор компании "Махачкалапродукт", подозреваются в мошенничестве при поставке масла.

"Данное уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), но все фигуранты в настоящее время не являются работниками МКУ "Махачкалапродукт", так как были уволены или ушли по собственному желанию", - сообщили в муниципальном учреждении, не уточнив, когда именно были уволены с работы фигуранты дел.

На контроле властей

Мэр Махачкалы Салман Дадаев, комментируя эту ситуацию, отметил, что события, о которых заявляют правоохранительные органы, происходили с 2016 года по 2018 год.

"В начале текущего года мы отстранили директора МКУ "Махачкалапродукт" по результатам выявленных внутренней проверкой нарушений. Перед новым руководством поставлен ряд задач по повышению и строгому контролю качества поставляемых в муниципальные бюджетные учреждения продуктов питания. Работа учреждения находится на контроле у городских властей", - написал глава города на своей странице в Instagram.