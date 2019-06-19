Международный форум по безопасности завершается в Уфе

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, из 119 стран мира завершается в четверг в Уфе. Организатором этого трехдневного форума, проходящего в 10-й раз, традиционно выступает Совет безопасности РФ.

В заключительный день в конгресс-холле "Торатау", принимавшем в 2015 году саммиты БРИКС и ШОС, дискуссии пройдут в формате круглых столов, а также состоится итоговое пленарное заседание. Как ожидается, на нем глава российской делегации Николай Патрушев подведет итоги форума. Что касается тем круглых столов, то один из них будет посвящен активизации международного сотрудничества в борьбе с распространением идеологии терроризма и противодействию саморадикализации террористов-одиночек. Тема второго круглого стола - "Система международной информационной безопасности как гарант стратегической стабильности и равноправного партнерства в глобальном информационном пространстве".

Пленарное заседание, которое состоялось во вторник, было посвящено вопросам обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития государств в условиях роста гибридных угроз. 19 июня на заседаниях форума была рассмотрена тематика международного сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования и перспективы его развития на современном этапе в интересах поддержания стратегической стабильности.

Рекорд популярности

В этом году форум обновил рекорд по числу делегаций. На этот раз в Уфе собрались представители 119 стран мира - на одну больше, что в прошлом году в Сочи. На первом таком форуме в 2009 году присутствовали участники из 44 стран мира. Во встрече традиционно принимают участие секретари советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб, их заместители или послы. Российскую делегацию возглавляет Николай Патрушев. Также на форуме в Уфе выступил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Впервые за многие годы форум посетила делегация США, в состав которой вошли Гэвин Уайлд - сотрудник аппарата Совета национальной безопасности США, прикомандированный к СНБ от Пентагона, а также сотрудник посольства США в Москве Джан Джеффри.

Встречи на полях

На полях форума прошли неформальные переговоры в форматах БРИКС и "Россия - АСЕАН". А с учетом намеченного на октябрь первого в истории саммита "Россия - Африка" делегация РФ провела отдельные встречи с представителями Африки. Десятки двусторонних бесед с зарубежными партнерами провел лично Патрушев. Часть этих встреч состоялись еще в понедельник в Москве.

Также несколько встреч с гостями форума прошли на уровне заместителей и помощников Патрушева, представителей российских министерств и ведомств.

Выставки для участников

Для участников мероприятия была организована выставочная экспозиция. Так, иностранные делегации смогли ознакомиться с системами контроля дорожного движения, распознавания лиц, видеонаблюдения и видеоаналитики. "Эти системы доказали свою надежность и эффективность в ходе прошедшего в 2018 году в России чемпионата мира по футболу, обеспечение безопасности на котором было высоко оценено руководством спортивных международных организаций и гостями мундиаля", - пояснили ранее в пресс-службе Совбеза РФ.

В среду, когда на форуме обсуждались вопросы чрезвычайного гуманитарного реагирования, гостям мероприятия продемонстрировали навыки российских спасателей, в частности при реагировании на дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями. Сценарий спасения пострадавших был разыгран на площадке у входа в конгресс-холл, где все дни работы форума была развернута выставка российской пожарно-спасательной техники.

Кроме того, российские и иностранные гости посетили выставочный стенд, посвященный инвестиционным возможностям и промышленному потенциалу Башкирии. Экспозиционный стенд включает в себя презентационный экран, на котором транслируются видеоролики о 100-летии региона и его социально-экономических достижениях. Участникам встречи показали презентации "Качаем инвестиции!", "Качаем промышленность!", "Качаем республику!" и "100-летие Башкортостана". Также на стенде представлена инвестиционная карта с изображением территорий особого экономического развития и особых экономических зон Башкирии. В центре стенда расположился макет нефтяного станка-качалки.