Жительница Приморья, жаловавшаяся Путину в 2018 году, получила землю как резидент СПВ

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Жительница Приморья, которая в 2018 году во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на сложности с получением "дальневосточного гектара", отказалась от предложенных ей вариантов и намерена в качестве резидента свободного порта Владивосток (СПВ) построить парковку в столице региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

Волонтеры, работавшие на телепередаче в июне 2018 года, рассказали Путину, что среди поступивших с Дальнего Востока вопросов много жалоб на нарушения при выдаче "дальневосточного гектара". В частности, они привели пример жительницы Владивостока Ольги Антонюк, которая сообщила, что получила не целый гектар, как это положено по закону, а только половину.

"Заявительнице предлагались на выбор несколько участков в разных муниципальных районах. Однако гражданка, не определившись с использованием земельного участка (направлением в бизнесе), отказалась от всех предложенных ей участков. В настоящее время ей, как резиденту Свободного пора Владивосток, предоставлен земельный участок в городе Владивостоке для строительства многоуровневой парковки", - сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

Там уточнили, что по данным на 14 июня граждане подали более 52,5 тыс. заявлений на получение "дальневосточных гектаров". Более 14 тыс. или 27% заявлений граждане аннулировали, в почти 39% (15,4 тыс.) случаев было отказано в оформлении земли. Решение о предоставлении земельных участков было принято в 17,1 тыс. или в 97% случаев, еще 516 заявлений находится в работе.

"Решения об отказе в предоставлении земельных участков, принятые до внесения изменений в Федеральный закон № 119-ФЗ, связаны с наложением испрашиваемых земельных участков на объекты недвижимости, ранее учтенные земельные участки, земли общего пользования, земли на которых расположены охотхозяйства", - уточнили в пресс-службе краевой администрации. Там отметили, что теперь вопросы предоставления земельных участков в границах охотхозяйств урегулированы, также был изменен порядок работы с заявителями.

Если земельные участки накладываются на объекты недвижимости и территории, которые невозможно предоставить в соответствии с законом о "дальневосточном гектаре", уполномоченные органы, выявив причины отказа, предлагают гражданам не менее двух иных вариантов схемы и перечень возможных к предоставлению земельных участков. Если гражданин не согласовал предложенные варианты, через 30 дней уполномоченный орган принимает решение об отказе. Самыми популярными районами у заявителей остаются Надеждинский, Шкотовский, Хасанский, Ханкайский, Партизанский, Лазовский районы Приморского края, рассказали в пресс-службе краевой администрации. Около 87% заявлений на получение участка в Приморье поступили от жителей региона.

"Дальневосточный гектар"

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа работает для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - остальной территории России. С 28 марта 2019 года "дальневосточный гектар" могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.