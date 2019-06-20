Минтруд поддерживает идею увеличения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко поддержал идею экспертов по повышению пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое сейчас выплачивается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица.

Ранее руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко заявил ТАСС, что эксперты предлагают ввести в России гибкий график отпуска по уходу за ребенком и увеличить пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с нынешних 40% от зарплаты. Если идея экспертов будет поддержана населением в ходе опроса, то данное предложение планируется направить в Минтруд и рабочую группу по социальной политике Госсовета, а также включить в доклад президенту, отметил собеседник агентства.

"Хорошая идея. Мы так гордились тем, что повысили пособие до 40% от зарплаты, потому что раньше оно было вообще минимальное. Я смотрел опыт других не самых передовых европейских стран, и там 80-60% от зарплаты платят, и я подумал, что нам еще далеко до этого", - сказал Вовченко ТАСС, комментируя предложение экспертов.

Сегодня ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица, но не ниже минимального пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое с 1 января составляет 4512 рублей. Максимальный размер пособия - 26 тыс. рублей.