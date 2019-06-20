WP: США расследуют случаи возможного нарушения YouTube права детей на частную жизнь

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США находится на завершающей стадии расследования возможного нарушения видеохостингом YouTube, принадлежащим корпорации Google, права неприкосновенности частной жизни детей. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, ФТК начала свое расследование после многочисленных жалоб от групп потребителей и защитников прав человека на частную жизнь. Они утверждают, что YouTube не защищает детей от опасных и вредоносных роликов, а также нарушает американское законодательство при сборе их данных. Принятый в 1998 году американский Закон о защите частной жизни детей в интернете запрещает отслеживание и сбор информации о пользователях моложе 13 лет.

Газета напоминает, что ФТК обычно накладывает штрафы, если компания нарушала законодательство в течение многих лет. Они редко бывают достаточно большими, чтобы повлиять на размер прибыли крупных организаций.

В среду газета The Wall Street Journal сообщила, что руководство YouTube рассматривает возможность выделения всего ориентированного на детей контента в отдельный продукт для того, чтобы оградить их от видео предосудительного содержания. По данным источников издания, предлагаемая новая платформа будет управляться приложением YouTube Kids. Данное предложение оценивается как весьма рискованное, так как детская аудитория входит в состав самых активных пользователей видеохостинга и приносит Google миллионы долларов на рекламе.

В YouTube в 2017 году приняли решение ограничить контент, способствующий распространению ненависти. Тогда была введена система, благодаря которой подобные ролики реже попадали во вкладку "рекомендации", на них была отключена возможность комментирования и функция "поделиться". По оценке специалистов YouTube, принятые тогда меры значительно (на 80%) снизили количество просмотров таких видеороликов.