YouTube и Universal Music Group намерены обновить около 1 тыс. музыкальных клипов

ТАСС, 20 июня. Видеохостинговый сайт You Tube и медиахолдинг Universal Music Group объявили о совместном проекте по обновлению самых популярных музыкальных клипов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой YouTube.

В нем указывается, что целью этой акции является "переосмысление некоторых из самых знаковых музыкальных клипов всех времен и обеспечение гарантии, что нынешнее и будущие поколения получат возможность насладиться этой вневременной классикой".

Новым качеством более сотни обновленных клипов ценители музыки могут насладиться, начиная с сегодняшнего дня. Среди уже представленных на YouTube клипы с участием Billy Idol, Beastie Boys, Boyz II Men, Janet Jackson, Kiss, Lady Gaga, Lionel Richie, Tom Petty и многих других известных исполнителей.

В дальнейшем сайт обещает каждую неделю добавлять в коллекцию обновленных клипов новые произведения. А все обещанные более 1 тыс. названий музыкальных клипов будут размещены до конца 2020 года.