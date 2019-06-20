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YouTube и Universal Music Group намерены обновить около 1 тыс. музыкальных клипов

Целью акции названо переосмысление знаковых произведений и обеспечение гарантии, что будущие поколения смогут насладиться классикой

ТАСС, 20 июня. Видеохостинговый сайт You Tube и медиахолдинг Universal Music Group объявили о совместном проекте по обновлению самых популярных музыкальных клипов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой YouTube.

В нем указывается, что целью этой акции является "переосмысление некоторых из самых знаковых музыкальных клипов всех времен и обеспечение гарантии, что нынешнее и будущие поколения получат возможность насладиться этой вневременной классикой".

Новым качеством более сотни обновленных клипов ценители музыки могут насладиться, начиная с сегодняшнего дня. Среди уже представленных на YouTube клипы с участием Billy Idol, Beastie Boys, Boyz II Men, Janet Jackson, Kiss, Lady Gaga, Lionel Richie, Tom Petty и многих других известных исполнителей.

В дальнейшем сайт обещает каждую неделю добавлять в коллекцию обновленных клипов новые произведения. А все обещанные более 1 тыс. названий музыкальных клипов будут размещены до конца 2020 года.

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