Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Большинство россиян (52%) не пойдут в отпуск этим летом. Меньше половины опрошенных (48%) планируют отдых в текущий летний период. Из респондентов, ответивших "нет" на первый вопрос, большинство (32%) приняли решение не уходить в отпуск этим летом, потому что только недавно устроились на новую работу. 15% россиян не будут брать отпуск, потому что не имеют на это финансовой возможности", - отмечается в результатах исследования.

Кроме того, еще 14% опрошенных заявили, что не идут летом в отпуск из-за невозможности оставить рабочие дела. Каждый десятый при этом сообщил, что не хочет терять зарплату из-за отпуска. 7% респондентов рассчитывают получить компенсацию вместо отпуска, 6% не могут найти себе замену на время отдыха, а 3% сообщили, что в их компаниях не принято уходить в отпуск.

Каждый седьмой (13%) назвал ряд других причин, в том числе - предпочтение отдыхать не в летнее время, неудобный график отпусков на работе либо нежелание работодателя отпускать сотрудников в отпуск летом.

Больше трети (37%) респондентов сообщили, что они не были в отпуске больше полугода. Менее шести месяцев назад отдыхали от работы 27% опрошенных. Больше года в отпуске не были 16% россиян, а 9% респондентов не отдыхали более пяти лет.

Согласно результатам опроса, большинство респондентов (52%) не готовы пренебрегать ежегодным отпуском, 23% опрошенных готовы работать без отдыха от одного года до двух лет. Пожертвовать отпуском в период от двух до трех лет могут 11%. Готовность не уходить в отпуск более пяти лет выразил каждый десятый россиянин.