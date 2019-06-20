Татарстан увеличит число студентов из КНР в своих вузах для роста турпотока

ПЕКИН, 20 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Правительство Татарстана планирует увеличить число обучающихся в вузах региона студентов из Китая, чтобы повысить привлекательность региона для туристов из КНР. Об этом в ходе презентации Visit Russia в Российском культурном центре в Пекине заявил ТАСС председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

"Еще одно направление, которое мы сейчас прорабатываем, это образовательный туризм. На сегодняшний день граждане Китая по своему числу занимают первое место среди иностранных студентов в Казани", - указал он.

"Около двух тысяч человек учатся уже сейчас. Эту цифру мы хотели бы нарастить", - пояснил глава госкомитета. "Китайские студенты нам очень интересны. Для нас это положительный опыт: они дисциплинированны, прилежны. И мы видим в этом очень большой резерв для развития сотрудничества с Китаем в области образования", - добавил Иванов.

"Если мы найдем рынок стажировок, то используем его возможности. Однако в основном мы нацелены на полноценные программы обучения в вузах", - резюмировал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что количество посещающих Татарстан иностранных туристов в настоящее время составляет около 170 тыс. человек в год, из которых 18 тыс. являются гражданами КНР. При этом число туристов из Китая ежегодно растет на 30%.