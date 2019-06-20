Систему распознавания эмоций планируют внедрить в школах Перми в сентябре 2019 года

ПЕРМЬ, 20 июня. /ТАСС/. Пермская IT-компания New vision разработала систему "Умная и безопасная школа", которая распознает эмоции человека с помощью видеонаблюдения, пилотный проект планируют внедрить в сентябре 2019 года в четырех муниципальных школах Перми. Как сообщила ТАСС генеральный директор компании Ольга Заречная, система поможет психологам эффективнее выявлять детей из групп риска.

"Задача нашей системы - социально-психологический мониторинг. Учащиеся в рамках учебного процесса с утра до вечера находятся под наблюдением системы, которая не вмешивается в их деятельность, она только фиксирует ежесекундные изменения эмоционального состояния каждого ученика, <...> формирует большой массив данных к концу дня. Эта информация автоматически обрабатывается и передается психологу. Система помогает выявлять учащихся групп риска, которые склонны к проявлению агрессии, насилия. В начале нового учебного года мы готовимся внедрить "пилот" в четырех школах", - сказала она.

Стоимость пилотного проекта в IT-компании оценивают в 2 млн рублей вместе с необходимым оборудованием. Точный список школ еще предстоит определить, но уже известно, что это будут четыре муниципальные школы разной направленности и социальной обстановки, систему будет установлена в 7-11 классах.

По словам Заречной, над проектом работала команда из четырех программистов и трех психологов. Они обучили нейросеть, которая способна распознавать семь эмоциональных состояний: нейтральное, радость, удивление, страх, печаль, агрессия, отвращение. Видеокамеры в классах будут работать в непрерывном режиме и три раза в секунду фиксировать эмоциональное состояние учащихся. Камера устанавливается в классе, дети занимаются своей обычной деятельностью и находятся в поле зрения камеры, программное обеспечение помогает камере кадрировать класс, идентифицировать каждого ученика в кадре и производить оценку. Множество данных обрабатывается в ежедневном режиме и компонуется в отчеты, удобные для восприятия. Они еженедельно направляются психологу через приложение.

"Наша технология такова, что мы персонализируем данные внутри на локальных серверах, в сеть поступают только наборы цифровых показателей, огромные массивы табличных данных, которые обрабатываются аналитическим облаком, видео останется только в пределах школы", - добавила Заречная.

Как сообщила ТАСС министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, власти поддержали пилотный проект "Умная и безопасная школа", и в одной из школ Перми его уже протестировали. "Я видела, что это довольно быстро работает, нам кажется, что она будет эффективна, попробуем, посмотрим. Самое главное, что это та система, которая является системой завтрашнего дня, берутся самые передовые разработки", - отметила министр.