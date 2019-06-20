Власти Мурманской области выделили 40 млн рублей на ремонт онкоучреждений за два года

МУРМАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Мурманская область за последние два года выделила из регионального бюджета 40 млн рублей на ремонт онкологических медучреждений, сообщили в четверг ТАСС в региональном минздраве.

"За последние два года в рамках государственной программы Мурманской области "Развитие здравоохранения" выполнен капитальный ремонт радиологического отделения, а также мероприятия по ремонту помещений поликлиники, входной группы главного корпуса Мурманского областного онкологического диспансера на общую сумму 40 млн рублей", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, за последние годы в регионе внедрен ряд современных технологий в лечении злокачественных новообразований. В планах на ближайшее время - реконструкция радиологических каньонов с заменой устаревших гамма-аппаратов на современные электронные ускорители в Мурманском областном онкологическом диспансере. "В этом году планируется начало работ", - уточнили в региональном минздраве. Модернизация отрасли продолжится и за счет нацпроектов. "Реализуемый на сегодняшний день национальный проект в системе здравоохранения направлен на исправление существующих проблем, в том числе замену и модернизацию оборудования", - сказали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, в Мурманской области ранняя диагностика злокачественных новообразований превышает общероссийские показатели, в том числе по Северо-Западу. Динамика ранней диагностики злокачественных новообразований в 2018 году составила 58,7% при среднероссийском показателе 56,4%.

Тема онкопомощи в регионе оказалась в центре внимания общественности после обращения девушки из Апатитов Дарьи Стариковой на прямую линию Путину в 2017 году. Она рассказала, что ей поздно был диагностирован рак в четвертой стадии, до этого долго лечили от остеохондроза. После этого Дарья была доставлена на лечение в московскую клинику, где в мае 2018 года скончалась.

После этого врачи онкодиспансера Мурманской области начали регулярно приезжать в Апатиты, чтобы компенсировать нехватку специалистов в городе. Кроме того, городские власти стали компенсировать жителям поездки в онкодиспансер в областной центр. Также врач-онколог появился в соседнем городе Кировск.