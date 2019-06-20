Суд Бельгии потребовал упразднить определения "мужчина" и "женщина" в паспорте

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Бельгии потребовал ужесточить нормы закона о трансгендерах, упразднив определения "мужчина" и "женщина" в удостоверениях личности. Об этом говорится в опубликованном в четверг постановлении КС.

Закон, принятый в 2017 году, позволял бельгийским гражданам с 12 лет не только менять свое имя, но и свой пол на основании простого заявления в местные органы власти, причем неограниченное количество раз. Ранее имя в Бельгии можно было поменять только в судебном порядке в результате длинной процедуры и не более одного раза в жизни. Смена же определения пола требовала медицинской и психиатрической экспертизы, что местные правозащитники считали унизительным.

"Закон не должен ограничивать выбор гражданина лишь двумя категориями "мужчина" и "женщина", - говорится в постановлении суда. В нем также приводится рекомендация парламенту, как доработать данный закон. Предполагается, в частности, что можно пойти по германскому пути, введя в документы помимо "господин" и "госпожа" идентификатор неопределенного рода, либо вообще удалить графу рода из документа.

Более того, закон предусматривает, что с 16 лет бельгийские граждане могут вносить изменения не только в свои действующие документы, но и в свидетельства о рождении.